تحرير 405 محاضر تموين وضبط 34 طن لحوم وأسماك فاسدة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم ضبط 22 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقرى عشما بمركز الشهداء ودبركى بمنوف قبل بيعهم بالسوق السوداء بهدف التربح.

كما تم التحفظ على طن أرز و800 كجم مكرونة بأحد محال تجارة السلع الغذائية بناحية شبرا باص بمركز ومدينة شبين الكوم مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع أرقام ( 12484، 16001، 12001) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاع.

جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار يومين متتاليين لتشديد الرقابة التموينية بدائرة المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تمكنت خلال تلك الحملات من تحرير 405 محضر تموينى متنوع ما بين 187 محضر مخالفات مخابز و218 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.

وفى سياق متصل، أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم ضبط 33 طن و633 كجم لحوم وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك خلال حملات شنتها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الوحدات المحلية للمرور على المحلات العامة والمطاعم وأماكن بيع اللحوم ومنافذ بيع السلع الغذائية بنطاق المحافظة خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 25 أغسطس الماضى، وتم تحرير 22 محضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فى هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية لمواجهة مروجى اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.