تحرير 30 محضرا والتحفظ على حالات إشغال طريق فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى العامرية فى محافظة الإسكندرية، برئاسة السيد موسى رئيس الحى، حملة استهدفت إزالة جميع الإشغالات والتعديات بنطاق حى العامرية أول، وتم تحرير 30 محضرا للمنشآت المخالفة.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وشدد الشريف على رفع جميع التعديات، وكذلك رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من إشغالات الطريق.

وأعلن حى العامرية أول برئاسة السيد موسى رئيس حى العامرية أول وتحت إشراف دعاء مصطفى سكرتير عام الحى تم تنفيذ حملة بحضور الطب البيطرى ومديرية التموين ومندوبى التفتيش الصيدلى والرقابة على الأغذية بمديرية الشئون الصحية وشركة المياه والصرف الصحى وإدارة الرقابة والرصد البيئى والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإدارة الرخص وشئون البيئة والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بالحى.

استهدفت الحملة منطقة العامرية البلد، حيث تم التفتيش على 8 من المحال العامة، و3 صيدليات وقام مندوبى الجهات المشاركة فى الحملة بإعمال شئونهم تجاه المخالفات التى تم رصدها وتحرير 30 محضر مخالفة متنوع و8 إنذارات والتحفظ على 14 حالة اشغالات متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل فى اختصاصه.