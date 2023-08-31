اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 10:47 م
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محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على شاطئ أبو العباس

الخميس، 31 أغسطس 2023 09:19 م
محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على شاطئ أبو العباس جانب من إزالة التعديات
الإسكندرية - جاكلين منير

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وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشاطئ أبو العباس بحى الجمرك.
 
وقال الشريف: "لن نسمح بأية تعديات أو إشغالات غير قانونية أو استغلال المواطنين على شواطئ الإسكندرية، وليس من حق أي شخص منع المواطنين من التمتع به، أو فرض اكراميات عليهم".
 
ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الحملة التي تمت بالتعاون مع وحدة التدخل السريع وقسم الجمرك وأجهزة الحي أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات على المساحة الشاطئية بشاطئ أبو العباس، وتسليم الشاطئ إلى المستأجر، ومصادرة كميات كبيرة من الإشغالات.

الاسكندرية

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