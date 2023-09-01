بدء أعمال رصف طرق وشوارع بمركز القوصية فى أسيوط

أسيوط هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن البدء فى استكمال خطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 ورصف عدد من الطرق بأطوال 6 كم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم فى النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 .

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، والتى تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تنفيذها وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشى على أرض الواقع وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً وطبقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

من جانبه قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم البدء فى أعمال إعادة الرصف لطريق القوصية بنى ادريس، بنى صالح، بنى هلال بطول 6كم ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لمركز القوصية للعام المالى 2023 / 2024 حيث جارى أعمال المسح والنظافة والتسوية للطرق حاليًا تحت إشراف محمد عبدالحميد الشريف القائم بأعمال نائب رئيس المركز وينضم هذا الطريق إلى أعمال الرصف التى نفذتها الوحدة المحلية خلال الخطة الاستثمارية الموحدة للمركز لعام 2022/2023 والتى شملت شبكة موسعة من الطرق منها طريق منشأة خشبة / كوبرى أبو كليلة بالتتالية بطول 4.8كم وأيضا من ضمنها طريق طراد النيل وهو رصف انشائى جديد للطريق بطول 4.25 كم وطريق بلوط/منشاة خشبة بطول4.5كم وذلك فى إطار تكوين شبكات طرق بالقرى ترتقى وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطن والتسهيل عليهم وتحقيق السيولة المرورية والبدائل للطرق الرئيسية مؤكدًا على متابعة الأعمال التى ينفذها مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة لمراعاة شروط ومواصفات الجودة لأعمال الرصف تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتحسين أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين فى ضوء الامكانيات المتاحة.