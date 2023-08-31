رفع 940 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ 7 مراكز

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم تنفيذ حملات بـ 7 مراكز والقرى التابعة لها لنظافة ورفع القمامة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق غير المرصوفة ،وهو ما أسفر عن رفع 940 طن مخلفات وقمامة.

ولفت محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة ، وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض مؤكداً على استمرار تلك الحملات بكافة القري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين، وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز صدفا والغنايم وابوتيج والقوصية، وديروط والفتح والبداري برفع 940 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة التي تم تنفيذها لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من صناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها خارج الكتلة السكنية فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق كما تم تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى والمراكز لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، ....).