الكشف على 824 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية الكفلتية ضمن "حياة كريمة" بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الكفلتية التابعة لمركز نجع حمادي، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 824 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع " 243 حالة جراحة مسالك بولية ، و 234 حالة أمراض باطنية، 182 حالة طب أطفال، 63 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 14حالة أمراض نساء وتوليد ، و 34 حالة تنظيم الأسرة، 24 حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 65 حالة.

وأشار محافظ قنا، إلي أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة أحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، مضيفا أن القافلة قدمت خدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 94 مواطنا.