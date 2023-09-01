العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب بمبنى تحت الإنشاء فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر ، على جثة شاب مجهول الهوية، بأحد المبانى تحت الانشاء، بمدينة الغردقة، وتبين أن الشاب فى بداية العقد الثالث من العمر، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بنقل الجثة لمستشفى الغردقة العام .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمدينة الغردقة، يفيد العثور على جثة شاب ملقاه داخل مبنى تحت الانشاء بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، على الفور تم اخطار مباحث قسم ثان الغردقة بقيادة المقدم مصطفى حلمى رئيس المباحث .

وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إلى موقع البلاغ وتم معاينة موقع الحادث، واخطار النيابة العامة التى امرت بايداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرفها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى معرفة تفاصيل الواقعة .