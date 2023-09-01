اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: اجتمعنا مع الصينيين لتفادى حدوث أخطاء بين القوتين النوويتين

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 02:00 ص
البنتاجون: اجتمعنا مع الصينيين لتفادى حدوث أخطاء بين القوتين النوويتين البنتاجون - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن متحدث البنتاجون، باتريك رايدر، أن قائد القوات الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال جون أكويلينو عقد مؤخرا اجتماعا نادرا مع مسؤولين صينيين، دون تقديم أي تفاصيل.

وقال رايدر إن الجيش الأمريكي يشكو بانتظام من صعوبة إجراء الاتصالات السياسية مع زملائه في جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن الجانب الامريكي يعلن على الدوام رغبته في فتح قنوات للاتصال.

وكشف أن الاجتماع النادر من نوعه جرى على هامش أحد المؤتمرات العسكرية المنعقدة في جمهورية جزر فيجي في منتصف أغسطس ولم يقدم رايدر أي تفاصيل حول هذا الاجتماع.

وأوضح أن وجهة النظر الأمريكية تقول بعدم وجود عوائق أمام إجراء الاتصالات بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني، الذي يرفض اللقاء بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة.

وأردف رايدر: "سنواصل الضغط من أجل التوصل إلى قنوات اتصال مفتوحة".

كما شدد المتحدث باسم البنتاغون على أن قنوات الاتصال المفتوحة مع جمهورية الصين الشعبية من خلال وزارات الدفاع ضرورية من أجل تقليل احتمالية حدوث حسابات خاطئة غير مقصودة من جانب جيشي القوتين النوويتين.


البنتاجون

باتريك رايدر

جون أكويلينو

الصين

اسلحه نوويه

قوى نوويه

امريكا



الموضوعات المتعلقة

ميلونى: علاقات إيطاليا والصين لن تتوتر رغم عدم تجديد اتفاقية الحزام والطريق

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:06 م

مسئول صينى: يمكن تعزيز العلاقات مع بريطانيا على أساس الاحترام المتبادل

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:10 م

الصين تحفز الشباب على الزواج بمنحهم مكافآت مالية بقيمة 1000 يوان

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:36 م

وزيرا خارجية الصين وبريطانيا يبحثان إصلاح العلاقات المتوترة

الخميس، 31 أغسطس 2023 06:00 ص

الصين تفرض قيودا على تأشيرة دخول أمريكيين متورطين فى القضايا المتعلقة بالتبت

الخميس، 31 أغسطس 2023 09:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة