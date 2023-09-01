الأمن العام يضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) ، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها ( 8,400 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر البانجو - 7 كيلو جرام من مخدر الهيدرو ، كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة عدد 8 متهمين " لـ 5 منهم معلومات جنائية".

ونجحت الجهود عن ضبط قضية "سلاح نارى" ضُبط خلالها (فرد محلى وطلقة لذات العيار) بحوزة (أحد المتهمين) وتنفيذ (615) حكم قضائى متنوع وضبط (4) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (9,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 36 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 24 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين)، وكذا( بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة عدد (9) متهمين لعدد (8 منهم معلومات جنائية).