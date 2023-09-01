الأرصاد الروسية: الخريف والشتاء في روسيا سيكونان أدفأ من المعتاد بواقع 1- 3 درجات

أعلنت الأرصاد الجوية الروسية أن فصلي الخريف والشتاء في روسيا سيكونان أدفأ من المعدل بواقع درجة إلى ثلاث درجات.

ومن المتوقع أن يكون الشتاء دافئا ورطبا في موسكو مع طقس غير مستقر، وقد تصل نسبة هطول الأمطار الزائدة إلى 15-20٪، أفاد بذلك يفغيني تيشكوفيتس، المتخصص الرائد في مركز" فوبوس" الروسي للطقس.

وقال: "إذا تحدثنا عن موسم الخريف والشتاء، فسيكون الموسم بأكمله أكثر دفئا بمقدار 1-3 درجات من المعتاد في معظم مناطق روسيا. وسيكون الشتاء أكثر دفئا من الخريف من حيث معدلات المناخ. ويمكن أن تصل درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي إلى 2-4 درجات مئوية في المتوسط، وفي نهاية الموسم 3-5 درجات أكثر دفئا من المعتاد، لكن الشتاء سيبدأ في الموعد المحدد في نوفمبر".

وأشار الأخصائي أيضا إلى أن موسم الخريف والشتاء في منطقة العاصمة الروسية سيكون أكثر دفئا من المعتاد، ولكنه سيكون مصحوبا بتغيرات حادة من الصقيع وذوبان الثلج والأمطار العادية والأمطار المجمدة.

وأضاف قائلا:" إن الشتاء سيكون مختلفا للغاية وغير مستقر، لكنه دافئ. وأعتقد أنه فيما يتعلق بهطول الأمطار سنكون ضمن المعدل الطبيعي لمعظم الفترة، وقد يكون هناك فائضا بنسبة 15-20% في الثلوج. والشتاء دافئ ورطب". كما أعتقد أن الربيع سيكون مبكرا في مارس وأبريل، وسنشهد بداية قوية جدا للربيع، لذلك، على الرغم من أننا ندخل موسم الخريف والشتاء البارد، إلا أنه سيكون أكثر دفئا من حيث الانحراف الإيجابي لدرجات الحرارة، مقارنة بالفترة الدافئة الماضية".