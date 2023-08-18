افتتاح 3 مساجد ضمن خطة إعمار الدولة لبيوت الله بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديريه أوقاف سوهاج مسجد " الرحمن " بإدارة أوقاف جنوب دار السلام بعد خطة الإحلال والتجديد، وتم افتتاح مسجد "آل الحلفاوي" بإدارة أوقاف عرابة أبيدوس مركز البلينا ، قام الشيخ خالد جمال عبدالناصر مدير الإدارة بأداء خطبة الجمعة، وبحضور أهالى ورواد المسجد وتم إفتتاح مسجد "النور " بقرية الزرازرة بإدارة أوقاف جنوب دار السلام وقام فضيلة الشيخ عبدالرحمن اللاوى مفتش متابعة بالمديرية ومسئول منظومة الشكاوى الحكومية بأداء خطبة الجمعة.

جاء ذلك بحضور الشيخ حمدى عبدالكريم عوض ، رئيس قسم المساجد والشيخ محمد عفيفي محروس مسئول الإرشاد وشئون القرآن ومسؤول الدعوة الإلكترونية بالمديرية محمود العجوز لمنسق الإعلامى لمديرية أوقاف سوهاج.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.