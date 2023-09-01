ابدأ تشارك فى ورش عمل منتدى شباب العالم بالأكاديمية الوطنية بالتعاون مع اليونيسيف

كتبت : أماني سمير

شاركت مبادرة ابدأ فى ورش عمل منتدى شباب العالم التى عقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

وناقشت ورش العمل مفهوم التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحدث أعضاء مبادرة ابدأ عن أهداف المبادرة وعلاقة محور التدريب بمفهوم التعلم والعمل.

وعرضوا ما يقوم به محور التدريب من تطوير لمؤسسات التعليم التقني والفنى وتغيير الصورة الذهنية عن العامل المصرى، كما أشار أعضاء المبادرة إلى فتح ابدأ لباب التقديم للطلاب والمعلمين للالتحاق بمدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر ودمياط حالياً، مؤكدين دور المبادرة فى خلق فرص جديدة للتعلم وتغيير لنظرة المجتمع تجاه التعليم التقني فى مصر.