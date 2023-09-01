اليوم السابع
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ابدأ تشارك فى ورش عمل منتدى شباب العالم بالأكاديمية الوطنية بالتعاون مع اليونيسيف

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 10:29 م
ابدأ تشارك فى ورش عمل منتدى شباب العالم بالأكاديمية الوطنية بالتعاون مع اليونيسيف المشاركون في ورشة العمل
كتبت : أماني سمير

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شاركت مبادرة ابدأ فى ورش عمل منتدى شباب العالم التى عقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
 
وناقشت ورش العمل مفهوم التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحدث أعضاء مبادرة ابدأ عن أهداف المبادرة وعلاقة محور التدريب بمفهوم التعلم والعمل.
 
وعرضوا ما يقوم به محور التدريب من تطوير لمؤسسات التعليم التقني والفنى وتغيير الصورة الذهنية عن العامل المصرى، كما أشار أعضاء المبادرة إلى فتح ابدأ لباب التقديم للطلاب والمعلمين للالتحاق بمدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر ودمياط حالياً، مؤكدين دور المبادرة فى خلق فرص جديدة للتعلم وتغيير لنظرة المجتمع تجاه التعليم التقني فى مصر.
 
 

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