اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 12:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أول صور لفيلا رجل الأعمال الراحل محمد الفايد بالإسكندرية

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 11:34 م
أول صور لفيلا رجل الأعمال الراحل محمد الفايد بالإسكندرية فيلا رجل الأعمال محمد الفايد بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد اليوم السابع، الصور الأولى للفيلا والشارع الذي كان يعيش فيه رجل الأعمال الراحل محمد الفايد بمنطقة فيكتوريا شرق محافظة الإسكندرية، والذي شهد فترة طويلة من شباب "الفايد"، وسمي الشارع باسم عائلة الفايد.
 
وتوفى رجل الأعمال المصرى، محمد الفايد ظهر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 94 عاماً، في العاصمة البريطانية لندن، وأدى العشرات صلاة الجنازة في مسجد رينجز بارك، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.
 
وأعلن أشرف حيدر أحد أفراد الأسرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة الفايد.
 
وولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته بعالم الأعمال في مصر وانتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية ، وفي عام 1975، انتقل محمد الفايد إلى المملكة المتحدة، واشترى فندق "ريتز" في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985.
 
وارتبط الفايد بعلاقات وثيقة مع العائلة الملكية البريطانية، وعام 1997، توفي ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.
 
 
فيلا-محمد-الفايد-في-الإسكندرية
فيلا-محمد-الفايد-في-الإسكندرية

فيلا-محمد-الفايد-في-محافظة-الإسكندرية
فيلا-محمد-الفايد-في-محافظة-الإسكندرية

الفيلا
الفيلا

شارع-الفايد-في-الإسكندرية
شارع-الفايد-في-الإسكندرية

شارع-فيلا-محمد-الفايد-في-الإسكندرية
شارع-فيلا-محمد-الفايد-في-الإسكندرية

فيلا-كان-يسكنها-محمد-الفايد-فى-الاسكندرية
فيلا-كان-يسكنها-محمد-الفايد-فى-الاسكندرية
 

أخبار الإسكندرية

محمد الفايد

رجل الأعمال محمد الفايد

وفاة محمد الفايد

فيلا محمد الفايد

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة