أول صور لفيلا رجل الأعمال الراحل محمد الفايد بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رصد اليوم السابع، الصور الأولى للفيلا والشارع الذي كان يعيش فيه رجل الأعمال الراحل محمد الفايد بمنطقة فيكتوريا شرق محافظة الإسكندرية، والذي شهد فترة طويلة من شباب "الفايد"، وسمي الشارع باسم عائلة الفايد.

وتوفى رجل الأعمال المصرى، محمد الفايد ظهر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 94 عاماً، في العاصمة البريطانية لندن، وأدى العشرات صلاة الجنازة في مسجد رينجز بارك، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

وأعلن أشرف حيدر أحد أفراد الأسرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة الفايد.

وولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته بعالم الأعمال في مصر وانتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية ، وفي عام 1975، انتقل محمد الفايد إلى المملكة المتحدة، واشترى فندق "ريتز" في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985.

وارتبط الفايد بعلاقات وثيقة مع العائلة الملكية البريطانية، وعام 1997، توفي ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.