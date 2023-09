جماهير نادى فولهام ينعون الملياردير المصرى محمد الفايد

نعى نادى فولهام الإنجليزى رجل الأعمال المصرى محمد الفايد، مالك النادى السابق، وكتب الحساب الرسمى لنادى فولهام الإنجليزى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "بسلام الأسطورة التى وصلت إلى أعلى مستويات الدورى الممتاز، توفى محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عامًا".

وكان محمد الفايد امتلك نادى فولهام الإنجليزى فى عام 1997 بعدما نجح فى شراء النادى مقابل 6.25 مليون جنيه إسترليني.

RIP 💔 the legend that brought #FFC to the dizzy heights of the premier League. Mohamed Al Fayed has passed away aged 94. ⚫⚪ #FulhamFC pic.twitter.com/BjV2t4I8gg