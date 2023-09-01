

وأضافت هيئة الأركان في بيان اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.



وأشارت إلى أن القوات الروسية، أطلقت صاروخا واحدا وشنت 44 غارة جوية و70 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومواقع مأهولة بالسكان، مشيرة إلى وجود قتلى ومصابين بين صفوف المدنيين، ووقوع أضرار في منشآت بنى تحتية مدنية.



وأوضحت الهيئة أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 14 غارة جوية، منها غارات استهدفت مواقع ارتكاز للقوات الروسية وأربع ضربات استهدفت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، لافتة إلى أن خطر الغارات الجوية الروسية والقصف الصاروخي لا يزال مرتفعا في جميع أنحاء أوكرانيا.