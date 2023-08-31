أوكرانيا تواجه روسيا بـ"طيارات ورق".. وجنرال أسترالى: قاتلة ومتعددة المهام

كتبت: نهال أبو السعود

تستعد أوكرانيا لاستخدام "طائرات ورق" ضمن اسطول أسلحتها التي تتصدي من خلالها للقوات الروسية في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف العام، ما أثار جدلاً حول مدي فاعلية هذه الطائرات التي تنتجها شركة في ملبورن، وتري الحكومة الاسترالية أنها "فعالة" ومتعددة المهام.

تفاصيل صفقة الطائرة التي تنتجها شركة "سايبك سيستم" نشر تفاصيلها موقع "بيزنس انسايدر" في تقرير له الخميس، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تسليم عدة طائرات بدون طيار إلى القوات المسلحة الأوكرانية، واستخدم جهاز الأمن الأوكراني هذه الطائرات "المسطحة" لضرب طائرات مقاتلة في هجوم على مطار روسي الأسبوع الماضي.

لكن الطائرة بدون طيار لديها خصائص مختلفة، وفقا لبيزنس انسايدر فإنها مصنوعة من الورق المقوى وهي منخفضة التكلفة تصل في عبوات مسطحة ويتم ربطها مع أشرطة مطاطية تمنح أوكرانيا ميزة غير متوقعة في ساحة المعركة. ويطلق عليها اسم نظام تسليم الحمولة الدقيق Corvo.

وسادت حالة من الجدل المحيط بمدي فاعلية الطائرة ، إلا أن مايك رايان ، جنرال استرالي سابق ، قال في تصريحات صحفية إنها قادرة علي حمل متفجرات وذخائر ، بحمولة 6.6 رطل، فيما قال سفير أوكرانيا لدي استراليا فاسيل ميروشنيتشينكو إنها قادرة علي تنفيذ مهام "فتاكة ومدمرة".

وذكرت صحيفة ذا أستراليان أن هذه الطائرة كانت في أيدي الأوكرانيين منذ مارس ، عندما أعلنت الحكومة الأسترالية أنها سترسل ما لا يقل عن 100 شهريًا كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون دولار.