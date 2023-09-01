اليوم السابع
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الجمعة، 01 سبتمبر 2023 05:10 م
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"أوقاف الإسكندرية" تُسلم 1000 شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 04:37 م
"أوقاف الإسكندرية" تُسلم 1000 شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية جانب من توزيع الشنط
الإسكندرية أسماء على بدر

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سلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، 1000شنطة مواد غذائية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، فى إطار دور مديرية الأوقاف بالإسكندرية لدورها المجتمعى.
 
كما نفذ وكيل أوقاف الإسكندرية بجولة مرورية شملت إدارة غرب والجمرك ووسط للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ تعليمات الوزارة، وكذلك استعداد المساجد لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن .
 
وفي إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عزوجل مبنى ومعنى، قامت المديرية اليوم بافتتاح مسجد مالك الملك بنجع العرجي عامريه أول ، وأدي خطبة الجمعة الشيخ عبد الرازق عبد الله عبد الرازق مدير إدارة العامرية أول، وفي إطار مبادرة وزارة الأوقاف هذا نبينا أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم بمساجد الإسكندرية تحت عنوان( النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه) .
 
 
 

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