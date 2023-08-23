وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى الأئمة الحاصلين على دورة التثقيف الصحى والمجتمعى

الإسكندرية - أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عددا من الأئمة، وقام بتسليمهم شهادات الدورة التدريبية الخاصة بالتثقيف الصحي والمجتمعي.

وأكد وكيل الوزارة فى بيان أنه من المهم تحصيل العلوم المختلفة التى يستطيع من خلالها الإمام أن يفيد المجتمع الذي يعيش فيه، فاطلبوا العلم ولا تكاسلوا فما أبعد الخير عن أهل الكسل.

كما أكد أن واجب الوقت يلزم الأئمة إلى الإلمام بتكنولوجيا العصر، ويتضمن ذلك نشر الوعي الفكري والديني عن طريق منصات التواصل الاجتماعي حتى يقطعوا الطريق على جماعات التطرف والاستقطاب الفكري، وقد نجحت الوزارة بامتياز في بث رسالة الإسلام السمحة عبر الفضاء الإلكتروني من خلال كتائبها الإلكترونية ووسائلها المتعددة في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد كل من خلال موقعه وتخصصه بما يخدم المجتمع، ويعمل على البناء والتعمير الجماعي لمجتمعه.