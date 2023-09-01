أجمل مشاهد الطبيعة.. شواطئ العريش تنعش السياحة وتجذب الزوار (صور)

شمال سيناء ـ محمد حسين

تجذب مشاهد الطبيعة من تلال ورمال ونخيل وشواطئ فى شرق مدينة العريش زوار محافظة شمال سيناء، وأصبحت مناطق محببة لزيارتها والتمتع بجمالها الطبيعى وبدون تكاليف.

وانتعشت بشكل غير مسبوق هذا العام السياحة على طول الشاطئ، قبالة سواحل منطقة الريسة ومنطقة السكاسكة ومنطقة جرادة، وبدورهم حرص أهالى تلك المناطق على استقبال زوارها وتقديم الهدايا لهم من إنتاجها الطبيعى من البطيخ والبلح وزيت الزيتون، فضلا عن تظيم جلسات فى الهواء الطلق خلالها يتم إعداد أطعمة على نار الحطب من المأكولات الشعبية الشهيرة بالمحافظة.

ومن أكثر الأماكن التى شهدت إقبالا هذا العام شاطئ الريسة شرق منطقة ميناء العريش، حيث لا تزال أشجار النخيل وتلال الرمال تواجه موج البحر، ويحرص زائر شمال سيناء على قضاء يوم على هذا الشاطئ تحت ظلال النخيل وفى خيام.

قال مصطفى البردويل، من أهالى مدينة العريش، إنه بين الحين والآخر يحرص على زيارة المكان للاستمتاع بالطبيعة البكر التى لا يزال يحتفظ بها، والتقاط الصور التذكارية، لافتا إلى أنهم يعتبرونه من أجمل المناطق على طول الشاطئ.

وبدوره أكد محمد محيى من المهتمين بالتوثيق لمشاهد سيناء الجميلة، أن شاطئ الريسة شرق العريش من الأماكن الساحرة خصوصا وقت غروب الشمس.

وتابع محمد أحمد ماهر بقوله إنه عند زيارته للمكان استوقفه ملامح جمال متكامل يجمع النخيل بالشاطئ فى مشهد يفوق الخيال من سحر جماله.

وأشار أحمد أبو عجيرم، من سكان منطقة جرادة شرق مدينة العريش، إنهم سعداء أن مناطقهم أصبحت مشاهدها الطبيعية البكر جاذبة للزوار من داخل المحافظة وضيوفها من كل المحافظات، لافتا إلى أن بساتين النخيل زرعها أجدادهم قديما ولا يزلون يحافظون عليها، كما أن المكان غنى بالتراث الطبيعى البكر وحياة الناس العادية، لذلك يجمع كل مفردات السياحة.

وقال محمد سليمان الجغنة، من سكان منطقة السكاسكة شرق مدينة العريش، إن مناطقهم الأكثر ثراء بالطبيعة المتنوعة من كثبان الرمال المتحركة العالية التى من فوقها يمكن مشاهدة كل مناطق العريش والشاطئ والطبيعة من نخيل ومزارع، والزائر للمكان لا يخرج منه إلا سعيدا، خصوصا أنه إلى جانب متعة الطبيعة توجد مزارع تتوفر فيها كل فواكه إنتاج سيناء الزراعى على مدار مواسمها من الكانتلوب والبطيخ والبلح والزيتون وغيرها.

وقال سلام ضيف الله أحد الزوار إنه وصل للمكان والتقط صورا تذكارية ساحرة خصوصا الجلسات على الرمال قبالة الشاطئ وتحت ظل نخيل وشجر معمر بمكان مرتفع مع شرب الشاى والقهوة العربية، وكل هذا بلا تكاليف إلا المواصلات، ومن يذهب للمكان يحضر متطلباته معه ويعيش حياة تفصله عن كل أعباء العمل وضجيجه.

وتابع "عيد البس" من سكان المنطقة أن كثيرا من الرحلات يحرص القائمون عليها على أن تمتد ليوم خلالها يتم إقامة حفلات إعداد طعام فى الهواء الطلق له مذاقه من أشهى المأكولات الشعبية بسيناء.



جلسات استراخاء واعداد المشروبات



شاطئ الريسة بالعريش



شاطئ الريسة وقت الغروب



شرق العريش الساحر



مشاهد النخيل والرمال والبحر الساحرة شرق العريش



مشهد كثبان الرمال الساحر



من مشاهد الجمال على الشاطئ



جلسات استراخاء واعداد المشروبات



شاطئ الريسة بالعريش



شاطئ الريسة وقت الغروب



شرق العريش الساحر



مشاهد النخيل والرمال والبحر الساحرة شرق العريش