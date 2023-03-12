البيئة: دعم 25 منشأة فنيا ضمن المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى

كتبت منال العيسوي

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تقدم الدعم الفنى لحوالى 25 منشأة صناعية ضمن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة، طبقا لإجراءات واشتراطات الجهات المانحة، ضمن التعاون البناء بين الوزارة والعديد من شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة، ودورهم المحورى فى دعم المشروعات البيئية والتنموية فى مصر على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى جانب التعاون فى المشروعات المستقبلية بقطاعات البيئة المختلفة، ومن أهمها مشروعات تحسين جودة الهواء وقطاع المخلفات، لدعم الاستثمارات فى هذه المجالات وزيادة فرص العمل، وتحقيق الاقتصاد الدوار لمواكبة التطور العالمى.

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وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه تصل مساهمة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الي حوالي 131,03 مليون يورو، بالإضافة الى حوالى 20 مشروع فرعي لصناعات صغيرة و متوسطة، باجمالى استثمارات 13,259 مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من توقيع جميع العقود المبرمة نهاية عام 2023 وصرف جميع القروض مع نهاية عام 2024.

جدير بالذكر أن بنك التعمير الألمانى ووكالة التعاون الدولى الألمانية تدعم قطاع البيئة فى مصر ، مشروعى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبرنامج مكافحة التلوث الصناعى والذى بدأ منذ عام 2019، حيث عقدت وزيرة البيئة الأسبوع الماضى اجتماع مع ممثلي الجهات الدولية المانحة بحضور رئيس جهاز البيئة الدكتور على أبو سنة والدكتور طارق العربى رئيس البرنامج الوطنى للمخلفات ومدير مشروع التحكم فى التلوث الصناعى.