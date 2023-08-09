6 مظاهر جلدية لارتفاع نسبة السكر فى الدم يجب أن تعرفها

كتبت فاطمة خليل

داء السكري هو اضطراب أيضي مزمن يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، و بينما يدرك معظم الناس المضاعفات الشائعة لمرض السكري، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب، غالبًا ما يتم التغاضي عن تأثير هذه الحالة على الجلد. الجلد هو مرآة للصحة العامة ، ويمكن أن يظهر مرض السكري في أعراض جلدية مختلفة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

اعتلال الجلد السكري



اعتلال الجلد السكري من أكثر المظاهر الجلدية انتشارًا لمرض السكري.تظهر هذه الحالة على شكل بقع بنية فاتحة أو حمراء متقشرة، وغالبًا ما توجد على السيقان.

اعتلال الجلد السكري حميد وعادة لا يسبب أي إزعاج أو حكة. يحدث بسبب التغيرات في الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد ، مما يؤدي إلى تغيرات في نسيج الجلد وتصبغه.

في حين أن البقع قد تتلاشى بمرور الوقت، إلا أنها يمكن أن تكون ثابتة، مما يشير إلى مستويات السكر في الدم غير المنضبطة.

بثور مصابة بداء السكري



قد يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من حالة نادرة وغير عادية تسمى بثور داء السكري. تتميز هذه الحالة بالظهور المفاجئ لبثور كبيرة غير مؤلمة على القدمين أو اليدين أو الساقين أو الساعدين.

يمكن أن تكون هذه البثور مزعجة للمصابين ، ولكنها عادة لا ترتبط بالعدوى. لا يزال السبب الدقيق لمرض السكري غير واضح ، ولكن يعتقد أنه مرتبط بتلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية.

اضطراب Lipoidica Diabeticorum



Necrobiosis lipoidica sugarorum (NLD) هو اضطراب جلدي مزمن يؤثر في المقام الأول على الساقين. تظهر على شكل آفات لامعة ذات لون بني محمر ذات حدود واضحة.

بمرور الوقت ، قد تصبح هذه الآفات قروحًا مفتوحة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. يُعتقد أن NLD مرتبط بالتغيرات في الأوعية الدموية والكولاجين في الجلد ، وهو أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1.

يعد التحكم السليم في نسبة السكر في الدم والعناية بالجروح أمرًا بالغ الأهمية في إدارة NLD.

تقرحات القدم السكري



تعد قرح القدم السكرية من بين أكثر المضاعفات الجلدية المرتبطة بمرض السكري إثارة للقلق. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأعصاب (اعتلال الأعصاب السكري) وانخفاض تدفق الدم إلى القدمين (مرض الأوعية الدموية المحيطية).

نتيجة لذلك ، قد تمر إصابات أو جروح طفيفة دون أن يلاحظها أحد ، مما يؤدي إلى قرح غير قابلة للشفاء يمكن أن تصاب بالعدوى ويصعب علاجها. تعتبر العناية السليمة بالقدم والفحوصات المنتظمة ضرورية للوقاية من تقرحات القدم السكرية وإدارتها.

العدوى والحكة



الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد المختلفة بسبب ضعف وظائف المناعة. تشمل العدوى الشائعة الالتهابات البكتيرية والالتهابات الفطرية (مثل داء المبيضات والقوباء الحلقية) والتهابات المكورات العنقودية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى جفاف الجلد ، مما يؤدي إلى استمرار الحكة. قد يؤدي حك الجلد المصاب بالحكة إلى ظهور تقرحات مفتوحة ، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

المظاهر الجلدية تقدم دليلاً أكيداً في علاج مرض السكري

مرض السكري هو حالة معقدة ومتعددة الأوجه يمكن أن يكون لها تأثير عميق على الجلد. تعتبر المظاهر الجلدية لمرض السكري بمثابة أدلة مهمة لكل من المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية لمراقبة مستويات السكر في الدم وضمان الإدارة السليمة للمرض.

يعد الاكتشاف المبكر والعلاج المناسب لهذه الأمراض الجلدية أمرًا ضروريًا للوقاية من المضاعفات وتحسين الجودة العامة للحياة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري.

إذا كنت مصابًا بداء السكري ولاحظت أي تغيرات غير عادية في الجلد ، فمن الضروري استشارة مقدم الرعاية الصحية على الفور. علاوة على ذلك ، فإن اتباع أسلوب حياة صحي ، والالتزام بالأدوية الموصوفة ، ومراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات الجلد وتحسين إدارة مرض السكري بشكل عام.