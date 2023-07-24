كتبت نهير عبد النبى

اليرقان هو حالة تؤدي إلى تحول لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر، ويحدث عندما تتراكم مادة صفراء تسمى البيليروبين في الدم يتكون البيليروبين عندما يتحلل الهيموجلوبين (البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي ينقل الأكسجين).

يرتبط بالصفراء في الكبد وينتقل إلى الجهاز الهضمي ، حيث يتم التخلص منه في الغالب في البراز (يتم التخلص من كمية صغيرة في البول) ومع ذلك، إذا لم يستطع البيليروبين الانتقال عبر الكبد والقنوات الصفراوية بسرعة كافية ، فإنه يتراكم في الدم ويتراكم في الجلد والعينين والأنسجة الأخرى ، مما يؤدي إلى اليرقان.

اليرقان شائع عند الأطفال حديثي الولادة عندما يصاب الأطفال باليرقان ، فإنه عادة ما يختفي من تلقاء نفسه ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يصبح حادًا ويسبب مشاكل أكبر يمكن أن تحدث أيضًا عند البالغين بسبب أمراض معينة.

ضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن اليرقان وفقا لما ذكره موقع everydayhealth

س: ما أعراض اليرقان؟

عادةً ما يظهر لون اليرقان الأصفر أو البرتقالي لأول مرة على وجه الطفل ، ثم ينتقل إلى أسفل الجسم إلى الصدر والبطن والذراعين والساقين.

يمكن أن يأخذ بياض العين صبغة صفراء تشمل العلامات عند الأطفال التي تتطلب زيارة الطبيب في نفس اليوم ما يلي:

-لون البشرة أصفر جدًا أو برتقالي

-صعوبة الاستيقاظ

-التغذية السيئة

-بكاء لا يطاق أو نبرة عالية

-يتقوس أجسادهم مثل القوس

-الجسم المتيبس أو الضعيف أو المرن

-حركات غير عادية في العين

بعض البالغين أيضًا عرضة للإصابة باليرقان.

في حين أن البعض لا تظهر عليهم أي أعراض ، فقد تشمل العلامات بالنسبة للآخرين ما يلي:

-تغير في لون البشرة

-أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، مثل الحمى والقشعريرة

-البول الداكن

-براز بلون الطين

-حكة في الجلد

-فقدان الوزن

-دم في القيء أو البراز

-البراز الأسود

-آلام شديدة في البطن والحنان

-النعاس المفاجئ أو الانفعالات أو الارتباك

-سهولة حدوث كدمات أو نزيف ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور طفح جلدي من نقاط صغيرة أرجوانية ضاربة إلى الحمرة أو بقع أكبر

س: ما هي أسباب وعوامل خطر الإصابة باليرقان؟

هناك عدة أسباب مختلفة لإصابة الأطفال باليرقان. يشملوا:

-اليرقان الفسيولوجي أثناء الحمل ، يتولى كبد الأم إزالة البيليروبين من الطفل بمجرد ولادة الطفل ، يتولى الكبد زمام الأمور. ولكن عندما لا ينمو كبد الطفل بما يكفي للتعامل مع البيليروبين ، يحدث تراكم واليرقان الناتج.

هذا هو التفسير الأكثر شيوعًا لليرقان عند الأطفال حديثي الولادة ، ولا داعي للقلق عادةً.

-اليرقان المدخول دون المستوى الأمثل يُطلق عليه أيضًا يرقان الرضاعة الطبيعية ، ويميل إلى الحدوث خلال الأسبوع الأول للطفل ، حيث قد لا يحصل الطفل على الكمية المثلى من حليب الثدي. لهذا السبب ، هناك زيادة في إعادة امتصاص البيليروبين في الأمعاء مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات البيليروبين في الدم. في الوقت نفسه ، فإن عدم تناول ما يكفي من حليب الثدي يمكن أن يؤخر مرور العقي الغني بالبيليروبين ، أو البراز الأول للطفل. حركة الأمعاء الأولية هذه طريقة مهمة لإخراج البيليروبين من الجسم.

-يرقان حليب الثدي يحدث هذا النوع من اليرقان عمومًا في الأسبوع الثاني أو بعد ذلك من عمر الطفل. في حين أنه من غير الواضح السبب الدقيق ليرقان حليب الثدي ، يعتقد أن المواد الموجودة في حليب الثدي قد تعيق كبد الطفل عن معالجة البيليروبين بشكل صحيح.

-فصيلة الدم إذا كان لدى الأم والطفل أنواع دم مختلفة (غير متوافقة) ، فإن جسم الأم يصنع أجسامًا مضادة تهاجم خلايا الدم الحمراء للطفل ، مما يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة باليرقان.

يحدث هذا عندما تكون فصيلة دم الأم هي O وفصيلة دم الطفل هي A أو B أو يكون عامل Rh للأم (بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء) سالبًا ويكون عامل Rh للطفل موجبًا.

تتضمن بعض الحالات التي قد تسبب اليرقان ما يلي:

-نزيف داخلي

-عدوى الدم (تعفن الدم)

-الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية

-انسداد أو تندب القنوات الصفراوية

-شذوذ خلايا الدم الحمراء

-حالة تصيب الكبد ، مثل التليف الكيسي .

س: ما هي عوامل الخطر؟



في حين أن اليرقان شائع جدًا عند الرضع ، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من فرصة إصابة الطفل بهذه الحالة ، بما في ذلك:

-الولادة قبل 37 أسبوعًا ، هناك احتمال كبير ألا يكون كبد الطفل المولود قبل الأوان قد تطور بشكل كامل ، مما يعني أنه قد لا يكون قادرًا على معالجة وتمرير كمية كافية من البيليروبين.

-الأشقاء المصابون باليرقان إذا كان لديك طفل أصيب باليرقان عندما كان رضيعًا ، فهناك احتمال أكبر أن يصاب أطفالك الآخرون باليرقان أيضًا.

-الرضوض عند الولادة من المرجح أن يصاب الطفل المولود بالكدمات باليرقان ، لأنه عندما تلتئم الكدمات الكبيرة ، يمكن أن تسبب مستويات عالية من البيليروبين.

-عادة ما يحدث اليرقان عند البالغين بسبب ردود الفعل على الأدوية أو الاضطرابات الكامنة التي تلحق الضرر بالكبد ، أو تتداخل مع تدفق الصفراء ، أو تؤدي إلى تدمير خلايا الدم الحمراء.

تشمل أسباب اليرقان عند البالغين على سبيل المثال لا الحصر:

-إعادة امتصاص ورم دموي كبير (مجموعة من الدم المتخثر تحت الجلد)

-فقر الدم الانحلالي ، حيث يتم تدمير خلايا الدم قبل الأوان وإزالتها من مجرى الدم

-الفيروسات ، بما في ذلك التهاب الكبد A والتهاب الكبد المزمن B و C و Epstein-Barr

-اضطرابات المناعة الذاتية

-يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى التهاب الكبد

-عيوب التمثيل الغذائي الوراثي النادرة

-حصى في المرارة

-التهاب المرارة

-سرطان المرارة

-سرطان البنكرياس

مرض الكبد الدهني غير الكحولي من عوامل الخطر بما في ذلك مرض السكري والسمنة

س:كيف يتم تشخيص اليرقان؟



الرضع

يجب فحص الأطفال حديثي الولادة بحثًا عن اليرقان كل 8 إلى 12 ساعة على الأقل في أول 48 ساعة من العمر ثم مرة أخرى قبل عمر 5 أيام.

تشمل خيارات الاختبار ما يلي:

-مقياس الضوء هنا ، يتم وضع مقياس ضوئي على رأس الطفل للتحقق من مستوى البيليروبين عبر الجلد (TcB).

-فحص الدم يتم اختبار مستوى البيليروبين في مصل الطفل الكلي (TSB) بعد أخذ عينة دم صغيرة من كعب الطفل. هذه هي أفضل طريقة لقياس مستويات البيليروبين بدقة عند الرضيع.

الكبار

بالنسبة للبالغين ، قد يكون من السهل اكتشاف اصفرار اليرقان ، لكن التركيز على السبب الأساسي يتطلب فحصًا بدنيًا. وفقًا لدليل Merck ، قد تشمل الاختبارات الإضافية ما يلي:

-اختبارات الدم يمكن استخدام اختبارات الدم المختلفة ، بما في ذلك تعداد الدم الكامل ، واختبارات الدم ، واختبارات إنزيم الكبد ، واختبارات التهاب الكبد.

-اختبارات التصوير غالبًا ما يستخدم التصوير بالموجات فوق الصوتية للبطن للكشف عن انسداد القنوات الصفراوية. يمكن أيضًا استخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو اختبارات أخرى لتقييم تدفق الصفراء عبر الكبد.

-خزعة الكبد في حالة الاشتباه في التهاب الكبد الفيروسي أو تعاطي المخدرات أو التعرض لسموم (أو إذا كان التشخيص غير واضح) ، فقد يلزم أخذ خزعة .

-تصوير البنكرياس الصفراوي الوراثي بالمنظار (ERCP) هو إجراء يفحص القنوات الصفراوية من خلال المنظار الداخلي.

-تنظير البطن (نادرًا) هنا ، يقوم طبيبك بعمل شق صغير أسفل السرة وإدخال أنبوب مزود بكاميرا (منظار البطن) لفحص الكبد والمرارة. (إذا تطلب الأمر شقًا أكبر ، يُطلق على هذا الإجراء بعد ذلك شق البطن).

س: ما هي خيارات العلاج والأدوية لليرقان؟



تختلف خيارات العلاج والأدوية لليرقان عند الرضع والبالغين إذا كان الطفل يعاني من اليرقان المعتدل أو الشديد ، فقد تظهر خيارات العلاج التالية:

-إطعامات إضافية قد ينصحك طبيبك بتغذية أو مكملات أكثر تكرارًا.

-العلاج بالضوء هنا ، يتم خلع ملابس الطفل إلى حفاضات ويوضع تحت أضواء زرقاء وخضراء خاصة تساعد على تكسير البيليروبين في الجلد بحيث يمكن إفرازه.

-نقل بروتين الدم عندما يرتبط اليرقان لدى الطفل بعدم توافق فصيلة الدم مع الأم ، فقد يلزم إجراء نقل وريدي من الغلوبولين المناعي (IVIg). الغلوبولين المناعي هو بروتين في الدم يمكن أن يقلل من مستوى الأجسام المضادة التي تساهم في تكسير خلايا الدم الحمراء لدى الطفل.

-نقل الدم في حالات نادرة عندما لا يستجيب اليرقان الشديد للعلاجات السابقة ، قد يحتاج الطفل إلى ما يسمى تبادل نقل الدم. هنا ، يتم سحب كميات صغيرة من الدم بشكل متكرر ثم استبدالها بدم المتبرع. تساعد هذه العملية على تخفيف البيليروبين والأجسام المضادة من الأم.

الكبار

-في البالغين ، يتم علاج السبب الكامن وراء اليرقان وليس اليرقان نفسه.

-على سبيل المثال ، إذا كان اليرقان ناتجًا عن التهاب الكبد الفيروسي الحاد ، فقد يختفي تدريجياً مع تحسن الكبد إذا كان السبب هو انسداد القناة الصفراوية ، فيمكن إجراء عملية لفتح القناة الصفراوية.

ينصب تركيز العلاج دائمًا على الأسباب الكامنة. يمكن أن يؤدي تناول الكوليسترامين (كويستران) عن طريق الفم إلى تخفيف حكة الجلد الناتجة عن اليرقان ، ومع ذلك لا يعاني العديد من المرضى من حكة في الجلد.