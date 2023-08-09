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هل الإقلاع عن التدخين يؤدى إلى زيادة الوزن؟ الصحة تجيب

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:07 م
هل الإقلاع عن التدخين يؤدى إلى زيادة الوزن؟ الصحة تجيب التدخين
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يسبب فقدان الشهية بالنسبة للمدخنين وفى بداية مرحلة الإقلاع توجد مرحلة مؤقتة تزداد فيها الشهية ومن الممكن أن يزداد الوزن، لكن يمكن التحكم فى ذلك.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته ونصحت وزارة الصحة بالتوقف عن التدخين.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن التدخين من أسباب الإصابة بالسرطان والأمراض الصدرية المزمنة ويمكن أن يؤدى للوفاة.
 
كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن مخاطر تعرض الأطفال للتدخين، مؤكدة أنه يسبب الإصابة بالسرطان والالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية مع انخفاض النمو البدنى.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن التدخين يزيد من مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وكذلك الإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة.
 
وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كل من المدخن والمدخن السلبى لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، لافتة إلى أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منها 40 مادة تسبب السرطان.

الصحة

التدخين

زيادة الوزن

اليوم السابع بلس



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