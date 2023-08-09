ننشر أسعار وحدات نزهة الأندلس فى القاهرة الجديدة وموعد التسليم

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع أسعار الوحدات السكنية التى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان، بمشروع نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة.

وتتراوح الأسعار ما بين مليون و500 ألف للوحدة ذات المساحة الـ 130 متر وتصل لمليون و800 ألف للمساحة الـ 150 متر، وذلك حسب نسب التميز.

وكان حساب التمويل الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن طرح 380 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (130م2: 150م2) بمشروع نزهة الأندلس " مرحلة ثانية " بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، للتخصيص بنظام أسبقية الحجز " online " من خلال الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان من خلال الرابط (www.hdb–reservation.com).

وكان اليوم السابع، قد نشر تفاصيل كراسة شروط حجز وحدات الإسكان التى تم طرحها بمدينة القاهرة الجديدة، ونصت كراسة الشروط على، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر ) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى.

ونصت الكراسة على أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للأستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفى حالة مخالفة ذلك يتم سحب الوحدة، والبيع شامل المبانى وما يخصها مشاعا فى الأرض المقام عليها الوحدات المباعة والأجزاء المشتركة كلا بنسبة تعادل مساحة الوحدة المباعة إلى اجمالى مساحة وحدات المبنى الكائن به الوحدات وذلك دون الحق فى تملك السطح أو أية أراضى تحيط بالمبنى أو الجراج الكائن اسفل العمارة.

كما نصت كراسة الشروط على أن الجراجات الكائنة أسفل العمارت بالمشروع سيتم تخصيصها للسادة المنتفعين بالمشروع وفقا لاسلوب التخصيص الذى يحدده الحساب وبمقابل مادى.