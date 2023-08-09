اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 15 رحلة طيران أوروبية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:00 م
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 15 رحلة طيران أوروبية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأربعاء، 15 رحلة طيران دولية أوربية سياحية ضمن 142 رحلة طيران من المقرر أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت  الماضى وحتى الجمعة المقبلة.
 
وتقدم السلطات المختصة للسياح الوافدين تسهيل الوصول مع تقديم الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية المختلفة، ثم نقلهم للفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر .
 
وكشفت جداول الوصول، أنه من المقرر وصول 26 رحلة طيران دولية من بينها 5 رحلات من المانيا، و5 رحلات من ايطاليا، ورحلة من المجر، واخرى من النمسا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من سلوفاكيا .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 142 رحلة طيران أسبوعية تصل من 11 دولية أوربية، أكثرها وصولا خلال هذا الأسبوع من بولندا وإيطاليا، ثم التشيك وألمانيا وهولندا ورحلات من النمسا وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا.



 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مطار مرسى علم الدولى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة