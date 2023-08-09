مصرع شخص إثر تصادم دراجة نارية مع سيارة نصف نقل بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه، إثر حادث دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد ووجود متوفى.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين دراجة نارية قيادة "ك ج س"، 26 سنة، وسيارة نصف نقل بسبب السرعة.

أسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وسؤال قائد السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.