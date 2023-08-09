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محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 09:13 م
محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة جانب من الأعمال
الغربية محمد طارق

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالمحلة الكبرى، وذلك بحضور المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.
 
وتفقد محافظ الغربية خلال جولته أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

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