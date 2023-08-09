محافظ الجيزة يعاين محطة أبو رواش الارتوازية لرفع كفاءتها

كتبت - مرام محمد

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محطة مياه أبو رواش الإرتوازية المغذية لمنطقة المصانع بأبو رواش، للوقوف على الحالة الفنية لها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المحطة ورفع كفاءتها لضمان ضخ المياه بصورة منتظمة.

وكلف محافظ الجيزة خلال الجولة مديرية الإسكان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والجهات المعنية بسرعة إجراء الدراسات الفنية اللازمة مع سرعة عرض تقرير فني وافي عن الحالة الفنية للمحطة بالكامل وأعمال الصيانة المطلوب تنفيذها لرفع كفاءة المحطة.

كما كلف محافظ الجيزة بسرعة تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لدراسة الحالة الفنية والوضع الحالي لخزان المياه القائم بالمحطة والغير مستغل لدراسة إمكانية الاستفادة منه في تغذية وتغطية جزء من المصانع كعامل مساعد إضافي بجانب محطة المياه.

ووجه محافظ الجيزة بمراجعة الحالة الفنية لأبار وطلمبات المياه الموجودة بالمحطة ومدى كفاءتها لتحقيق الإستغلال الأمثل لها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام وعلى القط رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.