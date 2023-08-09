علا الشافعى: رئاسة تحرير "اليوم السابع" مسئولية ضخمة وكبيرة وتخض

الأمير نصرى

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، أن رئاسة تحرير اليوم السابع مسئولية ضخمة وكبيرة وتخض، لأنه من أهم المواقع على مستوى الشرق الأوسط وهو موقع كبير وجريدة يومية، ودائما أدعو الله أن أكون على قدر المسئولية والطموحات ومستوى التوقعات.

وأضافت علا الشافعى خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، أن "رد الفعل واستقبال الزملاء والأصدقاء فى اليوم السابع لى مفاجأة كبيرة أربكتنى، ولم أستوعب ما يحدث".

وتابعت علا الشافعي، "أنا بنت التجربة، ومن مؤسسى المكان، وأعرف كل الزملاء، وبعض الزملاء كبروا أمامى، فضلا عن تواجد الزملاء الكبار المخضرمين والذين هم رمانة الميزان فى المكان، وأنا مغروزة فى هذا المكان بكل تفاصيله، وكل رهانى استعادة فكرة الروح بين الناس وتجاوز كل مشاكلنا وأخطائنا".

وأوضحت علا الشافعى: "تعلمت فى عملى الصحفى أن أتم ما يطلب منى، وسنعلن عن مفاجأة فى اليوم السابع قريبا".