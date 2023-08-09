ضبط 81 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات رقابية علي عدد من المخابز والمحال التجارية والأسواق، في مراكز ومدن المحافظة، حيث تشكلت مجموعة من الحملات يوم الاربعاء 9 أغسطس 2023، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية.

حيث قامت الحملات المجمعة بالمديرية (ادارة الرقابة التموينية وإدارة الرقابة التجارية) ناحيه (دكرنس ،الستامونى) وبمشاركة مديري الادارات التالية (تمى الامديد ، اجا ، بنى عبيد ، نبروه، جمصة ، بلقاس، المنزلة) والتي أسفرت عن تحرير (81) مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

حيث جاءت مخالفات المخابز بتحرير (35) محضر،جاءت كالآتي:

عدد 1 محضر تجميع بطاقات (100بطاقة)، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (37 شيكارة)، 7 محاضر عدم مطابقة للمواصفات،21 محضر نقص وزن مابين (8- 28) جم.

وجاءت مخالفات الأسواق حيث تم تحرير (46) محضرا جاءت كالاتي:

عدد17 محضرعدم إعلان عن الاسعار، 1 محضر بيع بأزيد من السعر(سجائر )، 12 محضر عدم وجود شهادة صحية، 2 محضر سلع مجهول المصدر، 8 محاضر تبديد حرز، 1 محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 1781جنيه( تاجر تموينى)، 1 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 8592 جنيه ( تاجرتموينى)، 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى)، 1محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، 1 محضر سلع بدون فواتير، إضافة إلي التحفظ على

1طن خل -200علبة سجائر

يأتي ذلك بناءًاعلى توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايره وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.