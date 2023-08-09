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صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور حسام صلاح عميدا لكلية طب قصر العينى

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:30 ص
صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور حسام صلاح عميدا لكلية طب قصر العينى الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى
كتب محمد صبحى

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هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه عميدًا لكلية طب قصر العيني، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح فى تطوير الكلية والمستشفيات والنهوض بها على المستوى التعليمى والإدارى والبحثى والخدمة الطبية للمواطنين فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

 

كما وجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للدكتورة منال المصرى القائم بأعمال عميد الكلية، لجهودها الطيبة خلال الفترة السابقة.

 

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور حسام صلاح بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والارتقاء بالمستشفيات، واعطاء الاولوية العاجلة للنهوض بمستشفى الفرنساوى وتنفيذ مشروع تطويرها بالتوازى مع تحسين الخدمات الطبية المقدمة منها، والإسراع فى مشروع تطوير المستشفيات بعامة، واستكمال وإنهاء كافة الملفات العالقة فى المستشفيات. والتوسع فى عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم فى التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولى للكلية والمستشفيات، والمساهمة الفعالة فى المبادرات الرئاسية ومبادرات التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي.

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.


التعليم العالى

الدكتور حسام صلاح

عميد طب قصر العينى

مستشفيات جامعة القاهرة



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