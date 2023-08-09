حصول 32 مدرسة بالبحيرة على شهادة اعتماد جودة التعليم.. تعرف عليها

البحيرة - ناصر جودة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، عن إعتماد 32 مدرسة من مدارس محافظة البحيرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والأعتماد خلال العام الدراسى الحالى، ليظل تعليم البحيرة متصدرا المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالي فى إعتماد الجودة، مضيفا أن هذا الإنجاز يأتى ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتحقيق جودة التعليم ورفع مستوى المؤسسات التعليمية وتطبيق أفضل معايير الجودة والإعتماد لتحقيق أعلى مستوى من التخطيط لتطوير العملية التعليمية تنفيذًا لرؤية مصر 2030 .

وأشار وكيل وزارة تعليم البحيرة الى ان اجمالى عدد المدارس التى انضمت للهيئة القومية للجودة والاعتماد أصبح 392 مدرسة عقب اضافة الـــ 32 مدرسة جديدة أخرى كما أنه فى سيتم فى القريب العاجل الاعلان عن عدد 87 مدرسه جارى مراجعتها من مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة ومنتظر نتيجتها لتتصدر محافظة البحيرة بهذا العدد المتقدم للحصول على الاعتماد جميع محافظات الجمهورية.

كما أكد وكيل الوزارة التعليم أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر بكافة مؤسساتها نحو الجمهورية الجديدة بعمل وجد واجتهاد من أجل مستقبل مشرق وواعد لجميع أبنائها وتحقيق فرص تعليم جيد لكل المصريين.



والمدارس الجديدة التى اعتمادها من هيئة الجودة هى : 1- عثمان بن عفان الابتدائية التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

2- عكاشة للتعليم الاساسى التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

3- مدرسة عبد العظيم بديوى الابتدائية التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

4- مدرسة حوش عيسى الحديثة الابتدائية التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

5- الشهيد العقيد عز الدفراوى التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

6- عكاشة للتعليم الاساسى التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

7- عبد ربه للتعليم الاساسى التابعة لادارة ابو المطامير التعليمية

8- الشهيد مصطفى احمد رشاد سالم التابعة لادارة ايتاى البارود التعليمية

9- الشهيد مصطفى يحيى صالح الابتدائية التابعة لادارة ايتاى البارود التعليمية

10- مدرسة النوبارية الرسمية لغات التابعة لادارة النوبارية التعليمية

11- مدرسة زمزم الابتدائية التابعة لادارة الرحمانية التعليمية

12- مدرسة المجد الابتدائية التابعة لادارة الرحمانية التعليمية

13- مدرسة نظارة الانشا الابتدائية التابعة لادارة الرحمانية التعليمية

14- زاوية خنيزة الابتدائية التابعة لادارة كوم حمادة التعليمية

15- عزبة الرامى التابعة لادارة كوم حمادة التعليمية

16- كفر سنطيس للتعليم الاساسى التابعة لادارة مركز دمنهور التعليمية

17- منشاة الوكيل الابتدائية التابعة لادارة مركز دمنهور التعليمية

18- الشهيد حمدى سلامة للتعليم الاساسى التابعة لادارة مركز دمنهور التعليمية

19- ام المؤمنين الابتدائية التابعة لادارة الدلنجات التعليمية

20- روضة الدلنجات التابعة لادارة الدلنجات التعليمية

21- النجاح الرسمية لغات التابعة لادارة التحرير التعليمية

22- الشهيد خميس عبد الفتاح على مرسى الابتدائية التابعة لادارة أبو حمص التعليمية

23- الشهيد عبد الله ابراهيم رمضان شكر التابعة لادارة أبو حمص التعليمية

24- رضوان الديب للتعليم الاساسى التابعة لادارة المحمودية التعليمية

25- كفر الرحمانية للتعليم الاساسى للمرحلة الاعدادية التابعة لادارة المحمودية التعليمية

26- روضة كفر الرحمانية للتعليم الاساسى التابعة لادارة المحمودية التعليمية

27- كفر الرحمانية للتعليم الاساسى اعدادى التابعة لادارة المحمودية التعليمية

28- صبرى القاضى للتعليم الاساسى الابتدائية التابعة لادارة المحمودية التعليمية

29- ادكو الجديدة الصباحية التابعة لادارة ادكو التعليمية

30- الشهيد محمد حسن عبد العاطى التابعة لادارة بندر كفر الدوار التعليمية

31- عزبة جويد للتعليم الاساسى التابعة لادارة شبراخيت التعليمية

32- مدرسة الستين الرسمية لغات التابعة لادارة مركز كفر الدوار التعليمية