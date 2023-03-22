اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 07:27 م
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إطلاق أسماء 3 شهداء على مدارس بالبحيرة تخليداً لذكراهم

الأربعاء، 22 مارس 2023 06:36 م
إطلاق أسماء 3 شهداء على مدارس بالبحيرة تخليداً لذكراهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على إطلاق أسماء 3 شهداء من أبناء المحافظة على مدارس بمسقط رؤوسهم، وذلك للوفاء والعرفان بالجميل وتخليداً لبطولاتهم وذكراهم .
 
وتمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد مصطفى سلمان أحمد سليمان على مدرسة شبرا الإعدادية بنات بدمنهور.
 
وكذلك إطلاق اسم الشهيد عبد الحميد على مبارك أبو طالب على مدرسة عزبة صبحى الابتدائية بالنبيرة - مركز إيتاى البارود.
 
كما وافق المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة على إطلاق اسم الشهيد أحمد عبد الكريم عبد الحميد عبد العال على مدرسة التفتيش الثالث الابتدائية بإدارة النوبارية التعليمية مركز ابو المطامير.
 

 


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