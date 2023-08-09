تناول الآيس كريم بإفراط لكبار السن يعرضهم لمشكلات صحية.. طبيبة توضح

كتبت رانيا عامر

من المعروف لدى الجميع أن تناول الآيس كريم من الأشياء المحببة بالنسبة للصغار وكبار السن، لكن هناك عدة أبحاث كشفت مدى خطورة الإفراط في تناوله لدى المسنين، مما يعرضهم إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل امراض القلب والأوعية الدموية .

ومن جانبها أكدت الدكتورة أنتونينا ماشاروفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي من المركز الروسي العلمي لبحوث لشيخوخة، أن الإفراط في تناول الآيس كريم يحفز إصابة المسنين بأمراض القلب، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا"

كما أشارت الأخصائية إلى أن تناول كمية كبيرة من الآيس كريم يمكن ان يحفز لدى المسنين أمراض القلب والأوعية الدموية أو يؤدي إلى تفاقم هذه الأمراض.

وتابعت: "يهضم الجسم ويمتص المواد الباردة بصورة سيئة، لأنها تجبر الجهاز الهضمي على مضاعفة جهوده، وهذا في سن الشيخوخة يشكل خطر تفاقم أمراض الجهاز الهضمي. لذلك على من تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويعانون من أمراض في الجهاز الهضمي وخاصة من وجود الحصوات في كيس المرارة والتهاب البنكرياس المزمن الامتناع تماما عن تناول الآيس كريم".

ووفقا لها، يحتوي الآيس كريم على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، التي يؤدي تناولها إلى تكون لويحات تصلب الشرايين وإضعاف عمل عضلة القلب. وقد أظهرت نتائج دراسات حديثة أن الآيس كريم يحتوي أيضا على زيوت نباتية بينها زيت النخيل ما يخفض من جودة هذا المنتج.

وقد أظهرت نتائج دراسات عديدة أن ضعف الذاكرة وانخفاض سرعة الإدراك لدى كبار السن سببه الإفراط في استهلاك السكر، حيث إن احتواء الآيس كريم على كمية كبيرة من السكر، يؤثر في الوظائف المعرفية لكبار السن.

وفي ذات السياق أضافت ان تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر والدهون يؤدي إلى زيادة الوزن وتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء واضطراب في عمل الجهاز الهضمي، ويؤثر سلبا في عمل منظومة المناعة لدى كبار السن.

ونصحت الطبيبة بالاعتدال في تناول جميع انواع الأطعمة. فإذا كان تناول الأطعمة الباردة لا يسبب اعراضا مزعجة ولا توجد موانع مباشرة، فيمكن لكبار السن أحيانا تناول قليل من الآيس كريم في الطقس الحار.