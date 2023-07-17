لماذا نصاب بالصداع بعد تناول الآيس كريم؟.. اعرف الأسباب

كتبت فاطمة خليل

الآيس كريم من الأطعمة المفضلة للكثير من الناس في فصل الصيف، ولكن قد يصاب البعض بالصداع عند تناول الآيس كريم وهو ما يسمى "صداع الآيس كريم"، ويحدث صداع الآيس كريم بعد تناول الأطعمة الباردة أو شرب المشروبات المجمدة، حيث يبدأ الألم بعد ثوانٍ قليلة من التناول السريع للآيس كريم ، ويبلغ ذروته خلال 30 إلى 60 ثانية، بحسب موقع "هيلث شوت".

عادة ما يبدو صداع الآيس كريم وكأنه صداع حاد ومفاجئ يمكن أن يستمر من بضع ثوانٍ إلى دقيقة قد تشعر بألم حاد أو طعن في الجبهة أو الصدغ.

وفقًا لـ Harvard Health Publishing ، فإن ألم المنبهات الباردة شائع جدًا حيث يمكن أن يحدث في 30 إلى 40 %من الأشخاص الذين لا يعانون من الصداع بشكل عام.

تعتبر الأعراض غير ضارة وليست علامة على وجود مرض أساسي يجب أن تقلق بشأنه.

أسباب صداع الآيس كريم

من الواضح أنه عندما يكون لديك طعام أو مشروبات مبردة ، يمكن أن تصاب بتجميد دماغك، مثل هذا الصداع ناتج عن التبريد السريع وانقباض الأوعية الدموية في سقف الفم والجزء الأمامي من الرأس، ويؤدي هذا الانقباض إلى ظهور إشارات الألم، مما يؤدي إلى حدوث الصداع.

علاج صداع الآيس كريم

لا يلزم عادة علاج لصداع الآيس كريم في الواقع ، قد يكون تجميد الدماغ مؤلمًا ، لكنه شيء يزول من تلقاء نفسه بسرعة. إذا كنت لا تريد الانتظار، يمكنك إيقاف صداع الآيس كريم عن طريق تدفئة لسانك، يمكن القيام بذلك عن طريق ضغط لسانك على سقف فمك أو شرب مشروب دافئ.

إذا كنت ترغب في منع صداع الآيس كريم في المستقبل ، فتأكد من تناول الأطعمة أو المشروبات الباردة ببطء.

هل يجب على المصابين بالصداع النصفي تجنب الآيس كريم؟

قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بصداع الآيس كريم ، ولكن لا توجد مجموعة محددة تم تحديدها على أنها أكثر عرضة للإصابة به على مستوى العالم.

لا يوجد دليل قاطع لإثبات أن الأشخاص المصابين بالصداع النصفي يجب أن يتجنبوا الآيس كريم أو الأطعمة الباردة تمامًا. كما كشفت دراسة نشرتها المكتبة الوطنية للطب أن صداع الآيس كريم يبدو أنه ليس له أي أهمية خاصة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

في هذه الدراسة ، شارك 70 شخصًا يعانون من الصداع النصفي و 50 متطوعًا شابًا. أشارت النتائج إلى أن تجميد الدماغ كان أقل شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي من عامة الناس.