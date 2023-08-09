اليوم السابع
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تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 03:40 م
تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين منصة بترول - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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شهدت أسعار النفط تراجعا في التعاملات المبكرة اليوم، إذ زادت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، وذلك بعد نشر بيانات تجارية سلبية؛ مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج.
 
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتا أي ما يعادل 0.2 % لتصل إلى 86 دولارًا للبرميل فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 19 سنتا أو 0.2% وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
يشار إلى أن العقدين قد ارتفعا بما يقرب من دولار واحد في الجلسة السابقة.
 
 
 
 

النفط

نفط

النفط الخام



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