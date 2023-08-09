تحسن نسبى بالأحوال الجوية ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 9 أغسطس حتى الإثنين المقبل 14 أغسطس 2023، لتشهد البلاد تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- الأربعاء 9 أغسطس:

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل على فترات متقطعة.

- من الخميس 10 أغسطس حتى السبت 12 أغسطس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والعلمين والأسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5 متر

- الأحد 13 أغسطس والإثنين 14 أغسطس :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .