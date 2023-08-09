تحرير 1183 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1183 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.



وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.



أسفرت الحملة عن ضبط 1183 مخالفة مرورية، بينها 550 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و521 مخالفات متنوعة، وضبط 12 سائقا بدون رخصة قيادة، و5 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.



وتمكنت الحملة من سحب 6 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 5 دراجات غير مرخصتين، وتحرير مخالفتين ملصقات، و81 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4050 جنيها.



كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 10 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 1600 جنيها مصالحات.