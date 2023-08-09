اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

تحرير 1183 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:16 ص
تحرير 1183 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1183 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 1183 مخالفة مرورية، بينها 550 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و521 مخالفات متنوعة، وضبط 12 سائقا بدون رخصة قيادة، و5 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 6 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 5 دراجات غير مرخصتين، وتحرير مخالفتين ملصقات، و81 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4050 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 10 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 1600 جنيها مصالحات.


امن القليوبية

مرور القليوبية

الحركة المرورية بالقليوبية

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

طريق شبرا بنها الحر

الطريق الدائري

مخالفات مرورية

مديرية أمن القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة