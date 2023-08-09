تجديد حبس تشكيل عصابى من 9 متهمين لإتجارهم بالمواد المخدرة فى طوخ

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 9 متهمين، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما قررت إرسال عينة من المواد المخدرة والأقراص للمعمل الجنائي لفحصها، وكذلك التحفظ على الأسلحة النارية والذخائر، وكذلك سحب عينة بول لكل المتهمين لبيان مدى تعاطيهم لتلك المواد المخدرة.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص يقومون فيما بينهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم 28 كيلو مخدرات وأسلحة نارية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث القليوبية، يفيد تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص، لـ 7 منهم معلومات جنائية، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة طوخ، وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم ضبط وبحوزتهم 10 كيلو لمخدر الهيدرو، و10 كيلو لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وكمية لمخدر الحشيش تزن 5 كيلو جرام، وكمية لمخدر الآيس "الشابو" تزن 2 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين تزن كيلو جرام، و1000 قرص لمخدر لعقار "ترامادول"، وبندقية آلية و8 خزينة متنوعة، وبندقية خرطوش، و2 طبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و7 أسلحة بيضاء، و9 هواتف محمول، و2 ميزان حساس، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم واستخدامهم للميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2,110٫000 مليون جنيه تقريباً.

