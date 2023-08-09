وذكرت وزارة الدفاع البولندية - فى بيان، حسب ما أوردته وكالة أنباء "باب" البولندية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك وافق على طلب حرس الحدود بإرسال المزيد من القوات، إلا أن الوزارة لم تحدد عدد القوات المقرر إرسالها.

وأضافت وزارة الدفاع أنه "بسبب الوضع الديناميكي على الحدود البولندية-البيلاروسية وطلب قائد حرس الحدود بتعزيز حماية الحدود، أمر وزير الدفاع بتنفيذ الطلب ونشر جنود إضافيين مكلفين بدوريات على الحدود البولندية-البيلاروسية.

وكان نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج واسيك قد قال في تصريح أمس الأول إن عملية الهجرة غير الشرعية بأكملها ينظمها حرس الحدود البيلاروسي ، وأضاف أنه "لن يكون من الممكن عبور الحدود دون مساعدة القوات البيلاروسية .. نحن بحاجة لمزيد من القوات على الحدود".

يشار إلى أن هناك بالفعل حوالي 2000 جندى يتمركزون على الحدود إلى جانب مئات من ضباط الشرطة وحرس الحدود.

وجدير بالذكر أن هناك أيضًا مخاوف متزايدة من أن تحاول السلطات البيلاروسية دفع المهاجرين عبر الحدود مرة أخرى في تكرار لأزمة الهجرة عام 2021 التي شهدت مئات الأشخاص يحاولون شق طريقهم بالقوة إلى بولندا.