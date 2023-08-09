بوتين يحيل لـ "الدوما" مشروع قانون بعدم إبلاغ الأمم المتحدة بإعلان الطوارئ في روسيا

وكالات

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس "الدوما" مشروع قانون يتيح لروسيا عدم إبلاغ مجلس أوروبا والأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ على أراضي روسيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، ينص المشروع على تعديل القانون الدستوري الفدرالي الضابط لأحكام إعلان حالتي الطوارئ والأحكام العرفية" في روسيا.

وورد في نصه: "في الفقرة 1 من المادة 22 من للأحكام العرفية، تشطب من القانون الفدرالي الضابط لأحكام إعلان حالتي الطوارئ والأحكام العرفية في روسيا عبارة "إبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا"، وفي الفقرة 2 عبارة "إبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا".

وأشارت المواد الملحقة إلى أن اتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات المصادق عليها لم تعد تنسحب على روسيا، مما يسوّغ هذا التعديل.