بلينكن يجدد الدعوة للإفراج الفورى عن رئيس النيجر

واشنطن (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مجددا إلى الإفراج الفورى عن رئيس النيجر محمد بازوم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الأمريكى مع رئيس النيجر محمد بازوم.

وذكر بلينكن عبر صفحته على منصة "إكس"، "تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية، تكرر الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفورى عنه وعن عائلته".

وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل أزمة النيجر، مشيرا إلى أن واشنطن تؤيد جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لاستعادة النظام الدستورى فى النيجر .