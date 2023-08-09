اليوم السابع
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النادى الثقافى المصرى بنيويورك يشيد بجهود وزارة الهجرة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 08:43 م
النادى الثقافى المصرى بنيويورك يشيد بجهود وزارة الهجرة نشأت زنفل نائب رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى
كتب محمود راغب

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أشاد نشأت زنفل نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي نيويورك بجهود وزارة الهجرة المصرية، على حسن إدارة واستقبال المصريين في مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة، والذى كان تتويج لسلسة من المؤتمرات الناجحة على مدار الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن مؤتمر وزارة الهجرة عادة واحتفال سنوى يحرص المصرى فى الخارج على المشاركة والتواجد فيه بصفة دائمة.

 

وأضاف "زنفل": فكرة إننا نتجمع ونتقابل ونلتقي جميعا من مختلف دول العالم الجاليات الاتحادات حول العالم، وزيادة حجم علاقتنا نجاح كبير جدا يحسب للجهة الداعية لنا وهي وزارة الهجرة.. ناس كتيرة تعرفت عليهم على الجروبات والسوشيال ميديا، وكنت محتاج اتعرف عليهم بشكل مباشر أتحدث معهم، كما أن المؤتمر أتاح فرصة اللقاء المباشر مع عدد من الوزراء ذات الصلة بشؤون المصريين بالخارج، و النواب وعدد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" .

 

وأردف قائلا: "شخصيا استمتعت بالحضور والمشاركة في هذا الحدث العظيم، وكنت فخور وسعيد وأنا أشاهد توصيات جلسات الجسر المصري حاضرة بقوة في جلسات المؤتمر، وأظن أن المؤتمر في مجمله ناجح، وقدم رسالة في وقت حساس تمر به دولتنا الحبيبة ، وأعاد إلى الواجهة المصريين بالخارج بعد فترة فتور فرضها الغياب والسفر وقلة الفعاليات المرتبطة المصريين بالخارج بسبب ظروف كورونا والتى أعقبها حرب روسيا وأوكرنيا، مؤكدا  أنه لأول مرة يحضر 5 وزراء في مؤتمر المصريين في الخارج برعاية رئاسة الوزراء، كما أن جلسات التعليم والتجنيد والداخلية كانت مميزة ينتظرها الجميع من أولياء الأمور العاملون في الخارج".

 

واختتم نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي نيويورك حديثه بتوجيه الشكر للسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج ، والسفير عمرو عباس مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات المصرية ، المنسق العام للمؤتمر ، والكاتبة مها سالم مستشارة الوزيرة ،  وجميع المسئولين في مكتب وزارة الهجرة المصرية  على حسن الاستقبال والتنظيم والإدارة ونجاح المؤتمر في نسخته الرابعة، متمنيا أن تتوج النسخة الخامسة بحضور الرئيس السيسي.


الهجره

وزاره الهجره

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