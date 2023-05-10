اليوم السابع
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النادى الثقافى المصرى الأمريكى: الحوار الوطنى صفحة جديدة كان يتمناها المصريون بالخارج

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:38 م
النادى الثقافى المصرى الأمريكى: الحوار الوطنى صفحة جديدة كان يتمناها المصريون بالخارج الحوار الوطنى
كتب: محمد الأحمدى

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أكد النادى الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك أن الحوار الوطنى بكل ما يحمله من محاور وقضايا مطروحة للنقاش بين كل المصريين يمثل صفحة جديدة كان يتمناها المصريين بالخارج، وقال نشأت زنفل نائب رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك أنهم سعداء بانطلاق جلسات الحوار، والمشاركة الكبيرة من كل المصريين بكافة اطيافهم وتوجهاتهم السياسية بالجلسة الافتتاحية الاربعاء الماضى، والتى أكدت أن المصريين قادرين على العمل معا من اجل تحقيق مستقبل باهر للدولة المصرية.

 

وأشار زنفل، إلى أن المصريين بالخارج متفاعلين بشكل قوى مع كل القضايا المطروحة على جلسات الحوار الوطنى، لافتا إلى أن العديد من المقترحات تم ارسالها من مصريين بالخارج إلى الامانة العامة للحوار الوطنى، بما يؤكد ارتباطهم الشديد بالوطن، وأنهم جزء من الوطن ومهمومين بكافة التحديات التى تواجه الدولة، ولديهم رغبة صادقة ليكونوا فاعلين فى الحوار.

 

وقال زنفل، إنه منذ اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للحوار الوطنى خلال افطار الاسرة المصرية إبريل 2022 تفاعل المصريين فى الخارج مع هذه الدعوة، وتم تنظيم عدد من الفعاليات سواء من جانب النادى الثقافى المصرى الامريكى او الكيانات المصرية بالخارج، ليكون للمصريين فى الخارج صوت.

 

واليوم دعت إدارة الحوار الوطنى، المصريين فى الخارج إلى ارسال مقترحاتهم الخاصة بالحوار الوطنى، وقالت إدارة الحوار: "هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا .. لم تغب أوطانهم عنهم، ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين في الخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها".

 

وأشارت إدارة الحوار إلى أنها تستقبل مقترحات المصريين فى الخارج من خلال الموقع الإلكتروني:

https://egyouth.com/ar/register/

 


النادى الثقافى المصرى

الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى



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