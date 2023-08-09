المجازر بالمنوفية تواجه المخالفين بحملات مكبرة

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية حملة مكبرة لمواجهة المخالفين والحد من ترويج السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر .

جاء ذلك بناءا على توجيهات من اللواء محافظ المنوفية ابراهيم ابو ليمون والدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية بتكثيف واحكام الرقابة على الاسواق .

حيث تم تشكيل لجنة مسائية برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير ادارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور مادح الشرقاوى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك محمد خليفة .

تمكنت الحملة من ضبط لحوم بلدية ولحوم مفرومة وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالى وزن 400 كجم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار .