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المجازر بالمنوفية تواجه المخالفين بحملات مكبرة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:03 م
المجازر بالمنوفية تواجه المخالفين بحملات مكبرة جانب من الحملة
المنوفية - محمود شاكر

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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية حملة مكبرة لمواجهة المخالفين والحد من ترويج السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر .
 
جاء ذلك بناءا على توجيهات من اللواء محافظ المنوفية ابراهيم ابو ليمون والدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية بتكثيف واحكام الرقابة على الاسواق .
 
حيث تم تشكيل لجنة مسائية برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير ادارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور مادح الشرقاوى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك محمد خليفة .
 
تمكنت الحملة من ضبط لحوم بلدية ولحوم مفرومة وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالى وزن 400 كجم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار . 

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