المالكى: العراق يسعى لإجراء الانتخابات المحلية نهاية العام إثر الاستقرار السياسى

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كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن أن هناك مساع لإجراء الانتخابات المحلية في العراق نهاية العام الحالي إثر الاستقرار السياسي الذي شهده في الآونة الأخيرة بعد تشكيل الحكومة المنتخبة.

وذكر الائتلاف - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن ذلك جاء خلال لقاء المالكي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلا فاريولا، تداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، إضافة إلى مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية.

وأشار المالكي إلى أن المنطقة والعالم يشهدان تحديات كبيرة، داعيا إلى أهمية اعتماد الحوار وتغليب مصالح الشعوب لحل الإشكاليات العالقة.

واستعرض أن الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، علاقات العراق مع دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أثنى السفير فيليه فاريولا على دور المالكي ودعمه لنجاح عمل البعثة الأوروبيَّة في بغداد، مؤكدا استمرار الإتحاد الأوروبيّ في دعم العراق بمُختلِف المجالات، ولاسيّما في مجال إعادة الإعمار.

وفي السياق التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بالسفير فيليه فاريولا، حيث أشار الأعرجي إلى حرص الحكومة العراقية على تمتين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد الأعرجي أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شدد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، وأن بلاده حريص على أن تكون علاقاته متوازنة مع الجميع، وتؤمن بأن حل المشاكل والأزمات يجب أن يكون عن طريق الحوار والقنوات الدبلوماسية.

وأشار مستشار الأمن القومي العراقي إلى أهمية تماسك العالم ضد التطرف، مشيدا بدور سفير الاتحاد الأوروبي وجهوده، معربا عن تطلع العراق لتعزيز وتطوير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات.