القبض على عنصر إجرامى بحوزته أسلحة وذخيرة فى الإسماعيلية

نجح ضباط مباحث مركز شرطة الإسماعيلية فى القبض على عنصر إجرامي بحوزته 3 بنادق آلية وطبنجة وكميات كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الاعيرة تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الإسماعيلية تفيد تحرك أحد العناصر الإجرامية بنطاق جمعية العاشر من رمضان ومنطقة كيلو 7 وبحوزته أسلحة وخيرة.

وتمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من رصد تحركاته بسيارة دفع رباعي واتخاذه من أحد المناطق الجبلية بدائرة جمعية العاشر ملاذ له للهرب من قوات الشرطة.

ونجحت مأمورية مكبرة في ضبط المتهم أثناء قيادته السيارة خلال محاولته الهرب من قوات الشرطة بمنطقة البدراوي بدائرة المركز وبحوزته كمية من الأسلحة.

واسفرت عملية تفتيش السيارة بعد ضبط المتهم ويدعي رزق.ن.غ 41 سنة مقيم بمنطقة البدراوي بدائرة المركز، عن ضبط 3 قطع الية وطبنجة وكمية من الذخائر وصلت إلي حوالي 1000 طلقة نارية متعددة الأعيرة.

وتحفظت الشرطة علي الأسلحة النارية المضبوطة والذخائر وحررت الشرطة محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.