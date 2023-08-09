السعال الديكي.. 7 اختبارات للأطفال ضرورية

كتبت إيناس البنا

يرغب الآباء في حماية أطفالهم من السعال الديكي، حيث يمكن أن تكون هذه العدوى التنفسية شديدة الخطورة بالنسبة للأطفال، لذا فالاكتشاف المبكر هو المفتاح للحفاظ على سلامة الطفل الصغير، فيما يلي سبعة اختبارات أساسية يجب مراعاتها لأطفالك قبل أن يصبح السعال الديكي خطيرًا.

اختبار مسحة الأنف

وفقا لموقع " healthsite"، عندما يبدأ طفلك في الظهور بأعراض مثل سيلان الأنف والعطس والسعال الخفيف، لا تتجاهل ذلك، قم بإجراء اختبار لهم باستخدام مسحة الأنف، يمكن لهذا الاختبار البسيط الكشف عن وجود بكتيريا السعال الديكي وبدء العلاج المناسب إذا لزم الأمر.

فحص الدم

يمكن أن يكون فحص الدم مفيدًا في تشخيص السعال الديكي ، خاصة خلال المراحل المتأخرة من العدوى، يقوم بفحص الأجسام المضادة المحددة التي ينتجها الجسم لمحاربة بكتيريا السعال الديكي.

الأشعة السينية على الصدر

في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي السعال الديكي إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي. يمكن أن يساعد تصوير الصدر بالأشعة السينية في تحديد أي مشاكل متعلقة بالرئة ، مما يضمن حصول طفلك على العناية الطبية اللازمة لمنع حدوث المزيد من المضاعفات.

اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)



"إن تفاعل البوليميراز المتسلسل هو تقنية جزيئية يمكنها الكشف عن المادة الوراثية لبكتيريا السعال الديكي بدقة كبيرة، هى طريقة موثوقة لتأكيد التشخيص ، خاصة خلال المراحل المبكرة من العدوى .

تعداد الدم الكامل (CBC)

يوفر تعداد الدم الكامل رؤى قيمة حول الصحة العامة لطفلك. يساعد في تقييم مستوى خلايا الدم البيضاء ، والتي تلعب دورًا مهمًا في الاستجابة المناعية للجسم للعدوى مثل السعال الديكي.

إذا كان طفلك يعاني من سعال حاد مصحوب بالمخاط ، فقد يوصى بإجراء اختبار مزرعة البلغم، يتضمن تحليل عينة من المخاط لتحديد وجود بكتيريا السعال الديكي.

مراجعة التاريخ الطبي

في بعض الأحيان ، قد تكون معرفة التاريخ الطبي لطفلك أمرًا مهمًا في إجراء التشخيص، تأكد من إبلاغ الطبيب بأي تعرض حديث للسعال الديكي أو أي تفاصيل صحية أخرى ذات صلة.

تذكر أن الاكتشاف المبكر والعلاج الفوري يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في كيفية إصابة طفلك بالسعال الديكي، إذا كنت تشك في أن طفلك الصغير ربما يكون قد تعرض للعدوى أو إذا ظهرت عليه أعراض مثل نوبات السعال الشديدة أو صوت "النعيق" أثناء التنفس ، فلا تتأخر - استشر أخصائي الرعاية الصحية على الفور.

علاوة على ذلك ، خلص التقرير إلى أن الوقاية هي أيضًا مفتاح، تأكد من أن طفلك على اطلاع على لقاحات السعال الديكي ، لأنها تلعب دورًا حيويًا في الحماية من هذه العدوى الخطيرة، لا تنس ، لقد حصلت على هذا كونك والدًا يقظًا ومقدم رعاية يعني أنك بالفعل تقدم خطوة في حماية أطفالك ".