أعراض السعال الديكى وطرق علاجه

كتبت نهير عبد النبى

السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تصيب أنفك وحلقك و ينتشر بسهولة، ولكن بعض اللقاحات يمكن أن تساعد في الوقاية منه عند الأطفال والبالغين، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أعراض السعال الديكى هي:

أعراض السعال الديكي

في البداية، يكون للسعال الديكي نفس أعراض الزكام العادي :

-سعال خفيف

-العطس

-سيلان الأنف

-حمى

-قد تصاب أيضًا بالإسهال في وقت مبكر.

بعد حوالي 7-10 أيام، يتحول السعال إلى " نوبات سعال " تنتهي بصوت ديكي حيث يحاول الشخص تنفس الهواء .

نظرًا لأن السعال جاف ولا ينتج مخاطًا ، يمكن أن تستمر هذه النوبات لمدة تصل إلى دقيقة واحدة في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب في تحول وجهك إلى اللون الأحمر أو الأرجواني لفترة وجيزة.

يعاني معظم المصابين بالسعال الديكي من نوبات سعال ، ولكن ليس كل شخص يعاني منها.

قد لا يصدر الأطفال صوت الديكي أو حتى السعال ، لكنهم قد يلهثون بحثًا عن الهواء أو يحاولون التقاط أنفاسهم أثناء هذه النوبات. قد يتقيأ البعض.

أحيانًا يعاني البالغون المصابون بهذه الحالة من سعال لا يختفي.

مضاعفات السعال الديكي

يعتبر السعال الديكي خطيرًا على الأطفال ، خاصةً الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر ، لأنه يمكن أن يمنعهم من الحصول على الأكسجين الذي يحتاجونه. هذا يمكن أن يسبب:

-تلف أو نزيف في الدماغ

-التهاب رئوي

-النوبات

-انقطاع النفس

-تشنجات

إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون مصابًا به ، فاستشر طبيبك على الفور.

يجب مراقبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهرًا والذين يعانون من السعال الديكي في جميع الأوقات لأن نوبات السعال يمكن أن تجعلهم يتوقفون عن التنفس قد يحتاج الأطفال الصغار المصابون بحالات سيئة إلى رعاية المستشفى أيضًا.

ساعد في حماية طفلك من خلال التأكد من تلقيه هو وأي شخص بالغ من حوله في كثير من الأحيان.

في المراهقين والبالغين ، يمكن أن يؤدي السعال الديكي إلى الالتهاب الرئوي يمكن أن يسبب السعال الشديد أيضًا:

-الفتق البطني

-الأوعية الدموية المكسورة

-كدمات في الضلوع

-مشكلة في التحكم عند التبول

-مشاكل في النوم

أسباب السعال الديكي وعوامل الخطر

نوع من البكتيريا يسمى بورديتيلا السعال الديكي يسبب السعال الديكي إذا كان الشخص المصاب بالسعال الديكي يعطس أو يضحك أو يسعل ، فإن القطرات الصغيرة التي تحتوي على هذه البكتيريا قد تطير في الهواء قد تمرض إذا استنشقت الرذاذ.

عندما تدخل البكتيريا إلى مجاري الهواء ، فإنها تلتصق بالشعر الصغير في بطانات الرئتين . تسبب البكتيريا تورمًا والتهابًا ، مما يؤدي إلى سعال جاف طويل الأمد وأعراض أخرى شبيهة بالبرد.

يمكن أن يتسبب السعال الديكي في إصابة أي شخص في أي عمر بالمرض قد يستمر من 3 إلى 6 أسابيع يمكنك أن تمرض منه حتى لو تم تطعيمك بالفعل ، لكن هذا غير محتمل.

علاج السعال الديكي والعلاجات المنزلية

إذا اكتشفت أنك تعاني من السعال الديكي في وقت مبكر ، يمكن أن تساعد المضادات الحيوية في تقليل السعال والأعراض الأخرى يمكنهم أيضًا المساعدة في منع انتشار العدوى للآخرين. لكن يتم تشخيص معظم الناس بعد فوات الأوان بحيث لا تعمل المضادات الحيوية بشكل جيد.

لا تستخدم أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية أو مثبطات السعال أو طارد البلغم (الأدوية التي تجعلك تسعل المخاط) لعلاج السعال الديكي إنهم لا يعملون.

إذا كانت نوبات السعال لديك شديدة السوء بحيث تمنعك من شرب كمية كافية من السوائل ، فقد تصاب بالجفاف إذا حدث هذا، اتصل بطبيبك على الفور.

يمكنك القيام ببعض الأشياء لتشعر بالتحسن والتعافي بشكل أسرع:

-احصل على قسط وافر من الراحة. هذا يمكن أن يمنح جسمك المزيد من القوة لمحاربة المرض.

-تناول وجبات صغيرة كلما شعرت أنك قادر على ذلك يمكن أن يساعد تناول الطعام في كثير من الأحيان في منع القيء الناجم عن نوبات السعال القاسية في بعض الأحيان.

-هواء نظيف يمكن أن يساعد الحفاظ على الهواء المحيط بك خاليًا من الغبار والدخان والمهيجات الأخرى في تهدئة السعال.

-سوائل شراب حافظ على رطوبتك بشرب الكثير من الماء أو العصير. إذا لاحظت علامات الجفاف ، مثل جفاف الشفاه أو التبول بشكل أقل، فاتصل بطبيبك على الفور.