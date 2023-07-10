معهد المحاصيل الحقلية يصدر توصياته الفنية لمزارعى الذرة والأرز والفول والسمسم

أصدر معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب مجموعة توصيات فنية لمزارعي الذرة والأرز للتعامل مع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة وتقليل تاثيرها على المحاصيل وذلك على النحو التالي:-
محصول الذرة الشامية
1- تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساءا تجنبا لرقاد النباتات
2- الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة.
محصول الأرز
1- الاهتمام بالري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات.
2- الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحه
3- عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد
محصول السمسم
تأجيل الري أو الري على الحامي مساء
ويمكن إضافة جرعة مغذيات ورقية عند ظهور تأثير للحرارة
محصول فول الصويا
1 الاهتمام الشديد بالري وعدم التعطيش والري في فترة المساء والري على الحامى ويمكن إضافة بعض المغذيات الورقيه بعد انتهاء الموجة إذا ظهر تأثير على النباتات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة